Mercato - PSG : Le Qatar a renoncé à un projet à 350M€ !

Publié le 2 avril 2022 à 11h15 par A.M.

Interrogé sur l'accord signé avec CVC, Vincent Labrune, président de la LFP, révèle que le PSG récupérera 200M€, mais aurait pu prétendre à beaucoup plus.

Pour faire face aux difficultés économiques rencontrées par le football français, la LFP a signé un accord avec CVC qui garantit 1,5 milliard d'euros pour la Ligue 1. Une somme qui va être répartie entre tous les clubs de l'élite selon leur poids dans les revenus commerciaux du Championnat. Par conséquent, le PSG va bien évidemment hérité de la plus grosse somme et va ainsi récupérer 200M€. Une somme importante qui représente 17% du total investi par CVC, mais selon Vincent Labrune, le club de la capitale aurait pu réclamer beaucoup plus compte tenu de son poids dans les revenus de la L1.

«Paris était en droit de revendiquer entre 300 et 350M€»