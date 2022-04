Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a pris une grande décision pour l’avenir…

Publié le 26 avril 2022 à 2h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Malgré les grands changements qui s’annoncent pour cet été au PSG, Nasser Al-Khelaïfi sera quant à lui maintenu en place par le Qatar.

Depuis le début de l’ère QSI et le rachat du PSG par le Qatar en 2011, Nasser Al-Khelaïfi a été instauré à la présidence du club de la capitale par l’émir et n’en est plus jamais reparti. Pourtant, le PSG a connu plusieurs désillusions ces dernières années en Ligue des Champions avec certains scénarios rocambolesques, mais Al-Khelaïfi a toujours conservé la confiance de Doha. Et cela ne semble pas parti pour changer…

Al-Khelaïfi va rester à la présidence du PSG

En effet, comme l’a annoncé L’Equipe lundi dans ses colonnes, Nasser Al-Khelaïfi est le seul dirigeant actuel du PSG à ne pas être menacé pour son poste cet été. En plus de ses rapports très privilégiés avec l’émir du Qatar, son statut de président de l’ECA et de membre du comité exécutif de l’UEFA le rendent intouchable, et Al-Khelaïfi restera donc à la tête du PSG.