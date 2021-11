Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a le champ libre pour boucler l’arrivée de Mohamed Salah !

Publié le 12 novembre 2021 à 19h45 par B.C.

Alors que Mohamed Salah réalise une saison XXL avec Liverpool, les négociations traînent en longueur pour la prolongation de l’attaquant, engagé jusqu’en juin 2023.

Lié au PSG jusqu’à la fin de la saison, Kylian Mbappé semble loin d’une prolongation et devrait bientôt quitter le club de la capitale. Le Real Madrid ne perd pas de vue le champion du monde tricolore et a l’intention de boucler ce dossier rapidement, obligeant le PSG à se préparer à l’après-Mbappé. Comme révélé par le10sport, Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Robert Lewandowski (Bayern Munich) figure notamment sur la short-list de Leonardo, mais d’autres joueurs sont également ciblés, à l’instar de Mohamed Salah, très apprécié par le Qatar. Conscient de la cote de son attaquant, Liverpool souhaite rapidement parvenir à un accord pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2023, mais les discussions traînent en longueur, offrant une fenêtre de tir au PSG.

Ça bloque entre Salah et Liverpool