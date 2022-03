Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a identifié le successeur de Leonardo !

Publié le 14 mars 2022 à 3h15 par A.M.

Plus que jamais sur la sellette, Leonardo pourrait quitter le PSG dans les prochaines semaines. Et pour le remplacer, Fabio Paratici semble le mieux placé.

Le fiasco contre le Real Madrid ne restera pas sans conséquence. De nombreux changements sont attendus et le premier d'entre eux sera le départ de Mauricio Pochettino, dont l'avenir était déjà incertain avant même l'élimination en Ligue des Champions. Il n'y a désormais plus aucun doute. Mais ce ne sera probablement pas le seul départ majeur au PSG puisque Leonardo est également sur la sellette.

Paratici, le favori ?