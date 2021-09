Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a discuté avec Cristiano Ronaldo…

Publié le 4 septembre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Finalement rapatrié par Manchester United après avoir longtemps été annoncé dans le viseur du PSG, Cristiano Ronaldo a bien discuté avec les dirigeants du club de la capitale cet été. Mais sans suite…

« Manchester United est un club qui a toujours eu une place spéciale dans mon cœur, et j'ai été submergé par tous les messages que j'ai reçus depuis l'annonce de vendredi. J'ai hâte de jouer à Old Trafford devant un stade plein et de revoir tous les fans », indiquait Cristiano Ronaldo après avoir officialisé son transfert de la Juventus vers Manchester United en fin de mercato estival. L’attaquant portugais a donc réalisé son rêve de retourner chez les Red Devils , et pourtant, le PSG avait également une belle ouverture dans ce dossier.

Le PSG a négocié sans faire d’offre pour CR7