Mercato - PSG : Le verdict est tombé pour Mauricio Pochettino !

Publié le 24 mai 2022 à 20h15 par Dan Marciano

Même si certains médias ont évoqué un possible retournement de situation, Mauricio Pochettino devrait bien quitter le PSG. Le technicien argentin devrait rencontrer ses dirigeants dans les prochaines heures pour se voir signifier son départ.

« Je ne vois de raisons pour lesquelles je ne serais plus là la saison prochaine. J'ai encore une année de contrat » . Lié au PSG jusqu'en 2023, Mauricio Pochettino s'accrochait à sa dernière année de contrat. Mais comme annoncé par le 10Sport.com dès le mois de novembre, le technicien argentin ne fait plus l'unanimité en interne. Même si L'Equipe a évoqué, ce mardi, un possible maintien de Pochettino, le PSG devrait avoir un nouvel homme fort à sa tête la saison prochaine.

C'est terminé pour Pochettino

Selon les informations du Parisien , Mauricio Pochettino ne devrait plus être l'entraîneur du PSG la saison prochaine, malgré sa bonne entente avec Kylian Mbappé. Le club a l'intention de modifier considérablement, l'organigramme et force est de constater que le technicien argentin a perdu du crédit auprès de ses dirigeants. Dans les prochaines heures, Pochettino devrait rencontrer Nasser Al-Khelaïfi et se voir signifier son départ. Le PSG devra lui verser une importante indemnité de départ étant donné qu'il lui reste encore un an de contrat.