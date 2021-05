Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a bien tenté un coup colossal avec Frenkie De Jong !

Publié le 15 mai 2021 à 17h45 par La rédaction

Joueur du FC Barcelone depuis deux saisons maintenant, Frenkie De Jong aurait pu rejoindre le PSG en 2019. Luis Ferrer, ancien adjoint d'Antero Henrique à ce moment, s'est confié sur cet échec.

Alors qu'il faisait partie de la récente génération dorée de l'Ajax ayant réalisé un parcours incroyable en Ligue des Champions en 2019, Frenkie De Jong s'épanouit aujourd'hui au FC Barcelone, au côté de Lionel Messi notamment. Mais à l'époque de son transfert, l'histoire aurait pu être toute autre puisque le Néerlandais, tout comme son ami Matthijs de Ligt, aurait pu rejoindre le PSG comme l'explique Luis Ferrer ce samedi...

« J’ai même fait téléphoner un de nos joueurs pour le convaincre »