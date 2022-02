Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Mbappé... Le FC Barcelone prépare un gros coup !

Publié le 11 février 2022 à 23h15 par La rédaction

Intéressé par Erling Haaland pour succéder à Kylian Mbappé, le PSG pourrait être gêné par le FC Barcelone et le Real Madrid qui se livrent une grosse bataille pour s’offrir le Norvégien.

Plus la saison avance, plus Kylian Mbappé se rapproche de la fin de son contrat. Et plus le PSG doit s’activer pour lui trouver un remplaçant si jamais l’international français continue de tourner le dos aux offres de prolongation du club. Comme Le 10 Sport vous l’a expliqué, Erling Haaland fait partie des joueurs ciblés pour prendre la relève si Mbappé s’en va. Mais en plus de la sévère concurrence, le PSG pourrait être au milieu d’une guerre entre le FC Barcelone et le Real Madrid.

Barcelone veut Haaland pour bloquer le Real