Mercato - PSG : Le PSG a un gros problème pour son recrutement en Ligue 1 !

Publié le 15 mai 2022 à 4h45 par Thibault Morlain

Si le PSG a pour habitude de se montrer actif sur le marché des transferts, peu de recrues proviennent de la Ligue 1. Il faut dire que recruter dans l’Hexagone n’est pas simple pour le club de la capitale. Explications.

Depuis l’arrivée du Qatar, le PSG n’a pas hésité à lâcher des centaines de millions d’euros pour attirer les plus grandes stars de la planète football. Aujourd’hui, certains des meilleurs joueurs du monde figurent au sein du club de la capitale et ont débarqué en provenance de partout. Exception toutefois de la Ligue 1. En effet, les recrutements dans le championnat de France ont été rares et ont souvent déçu. Il est d’ailleurs souvent reproché au PSG de ne pas assez recruter dans l’Hexagone, mais cela serait plus dur à dire qu’à faire.

« Les clubs nous demandaient le double »