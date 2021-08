Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le PSG a eu peur pour Lionel Messi !

Publié le 9 août 2021 à 4h00 par T.M.

Sauf énorme retournement de situation, Lionel Messi sera un joueur du PSG cette saison. Un gros coup de la part du club de la capitale, qui a tout de même eu quelques craintes…

Désormais, tous les feux sont au vert pour l’arrivée de Lionel Messi. Ce dimanche, l’Argentin a fait ses adieux au FC Barcelone et on attend désormais qu’il signe son contrat avec le club de la capitale. Le recrutement XXL de Leonardo va donc se poursuivre. Pourtant, recruter Messi n’était pas prévu par Nasser Al-Khelaïfi. En effet, comme révélé par The Athletic , quelques heures seulement avant le communiqué du Barça, le président du PSG expliquait à certains que cela était impossible.

Attention à Chelsea et Tottenham ?