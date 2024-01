Mercato - PSG : Le prochain transfert est un «choc» historique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG n’a pas eu le temps d’officialiser le recrutement de Gabriel Moscardo que le nouveau président du Corinthians s’en est lui-même chargé. Il regrette amèrement le prix de vente de son protégé, qu’il juge beaucoup trop faible par rapport à son talent, et n’hésite pas à tacler son prédécesseur à ce sujet.

Ce n’est plus un secret pour personne, Gabriel Moscardo (18 ans) s’apprête à quitter le Corinthians pour rejoindre le PSG. Très courtisé en Europe, ce jeune milieu de terrain brésilien a donc finalement choisi le projet proposé par Luis Campos pour découvrir l’Europe, et le deal a été conclu malgré l’opération que s’apprête à subir Moscardo. C’est Augusto Melo, le tout nouveau président du Corinthians, qui a officialisé la nouvelle d’un transfert de son crack au PSG, évalué à 18M€ + 2M€ de bonus. Et il n’a pas manqué de poussé un gros coup de gueule contre la précédente direction à ce sujet.

Le nouveau patron du Corinthians furieux pour Moscardo

« Il rejoindra le PSG en juillet. Dès le début, nous étions contre la vente. C’est une réalité et dans certaines réunions, je l’ai évoqué. Je n’étais pas favorable à cette vente. Les joueurs formés ici constitueront pour toujours un autre revenu. C’est d’abord une chemise mais on en fait de la dentelle. Nous voulons les garder, qu’ils gagnent leur place puis nous donner des titres et prendre de la valeur. Il se vend à un prix incroyable », indique Augusto Melo, qui précise que la mauvaise gestion de ce dossier de la part de son prédécesseur, Duilio Monteiro Alves, auront des conséquences pour le Corinthians.

« Le plus grand choc de gestion de l’histoire »