Mercato - PSG : Le prochain transfert déjà connu ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier, et il pourrait être agité dans le sens des départs au PSG. En effet, après être déjà passé proche d'un transfert cet été en raison de son faible temps de jeu, Lucas Beraldo ne serait toujours pas satisfait de sa situation personnelle au Parc des Princes et envisagerait de nouveau un départ du PSG.

Recruté pour 20M€ par le PSG en janvier 2024 en provenance de São Paulo, Lucas Beraldo (21 ans) débarquait dans la capitale avec le statut de grand espoir du football brésilien. Il s'est tout de suite heurté à une concurrence assez forte à son poste, et aujourd'hui encore, Beraldo peine à s'imposer comme un titulaire indiscutable du PSG avec les présences de Marquinhos, Willian Pacho, Illia Zabarnyi ou encore Lucas Hernandez. Et cette situation pourrait provoquer son départ...

Beraldo sur le départ ? Selon les dernières révélations de L'EQUIPE, Lucas Beraldo a récemment fait savoir aux dirigeants du PSG qu’il n’était toujours pas satisfait de son temps de jeu et qu’il pourrait donc envisager d'aller chercher du temps de jeu ailleurs. Sous contrat jusqu'en 2028 avec le club de la capitale, l'international brésilien reste pourtant un profil très apprécié par Luis Enrique.