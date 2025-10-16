Mercato - PSG : Le prochain transfert balancé par un joueur ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Cantonné à un rôle d’éternelle doublure depuis son arrivée au PSG à l’été 2024, Matvey Safonov semble clairement envisager un départ et ce dès le prochain mercato hivernal. Le gardien russe a même peut-être vendu la mèche dans une interview accordée ces dernières heures.

Après avoir été barré par la présence de Gianluigi Donnarumma la saison passée dans la hiérarchie des gardiens au PSG, Matvey Safonov (26 ans) subit désormais de plein fouet le recrutement de Lucas Chevalier (40M€). L’international russe n’a d’ailleurs pas encore disputé la moindre minute de jeu cette saison en match officiel avec le PSG, et il semble clairement se projet vers un départ en janvier.

Safonov attend « l’ouverture du mercato » Dans un entretien accordé au média russe Sport Express, Safonov se livre sans détour sur la possibilité d’un départ du PSG cet hiver : « Mon avenir devra attendre l'ouverture du mercato. Pour l'instant, je consacre tout mon temps à redresser la barre. Je veux prouver que je mérite de jouer. Je ne suis pas satisfait de mon manque de temps de jeu », confie le gardien russe, qui était arrivé de Krasnodar pour 20M€ en 2024.