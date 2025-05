Mercato - PSG : Le prochain transfert annoncé en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé dans le collimateur du PSG en vue du prochain mercato estival et alors qu'il sort d'une saison convaincante avec l'AS Monaco, Maghnes Akliouche fait bel et bien l'objet de négociations en coulisses au sein du club parisien. Jérôme Rothen a confirmé l'intérêt du PSG pour Akliouche lundi en direct sur RMC Sport.

À quoi faut-il s'attendre pour le prochain mercato estival du PSG ? Dans la continuité de ce qu'il a réalisé ces dernières années avec les recrutements de Bradley Barcola et Désiré Doué, le club de la capitale va-t-il se laisser tenter par d'autres jeunes cracks de Ligue 1 comme Rayan Cherki ou encore Maghnes Akliouche ? Lundi, en direct au micro de RMC Sport dans son émission Rothen s'enflamme, Jérôme Rothen a fait une grosse révélation sur le mercato du PSG.

Rothen n'y croit plus pour Cherki au PSG

Il a d'abord évoqué le dossier Cherki, estimant que le jeune crack de l'OL aurait dû venir au PSG l'été dernier : « Cherki aurait dû monter dans le train à ce moment-là ! Parce que le PSG était en pleine reconstruction, Luis Enrique avait ses idées, on savait aussi que Luis Campos était là… Alors Cherki… Donc je pense que c’était le moment pour lui de venir. Il a montré avec Lyon cette année, dans la régularité, qu’il avait une grande marge de progression. Moi je pense encore qu’il peut apporter beaucoup à un club ambitieux, mais pas au PSG. Pour moi, il y a une équipe qui s’est construite, il y a des profils de joueurs bien précis que veut Luis Enrique, et la chose essentielle, c’est un joueur qui a un gros volume de jeu. Je pense que Rayan Cherki, dans tout ça, est en dessous de tous les joueurs de l’effectif parisien aujourd’hui, et en plus, il y a des joueurs qui jouent à son poste préférentiel. Parce que Rayan Cherki, ce n’est pas sur un côté, c’est plus dans le cœur du jeu, soit en faux numéro 9 comme Dembélé joue, et dans cette position-là, il y a embouteillage aujourd’hui », constate l'ancien ailier gauche du PSG.

Contact confirmé pour Akliouche !

Et Rothen poursuit en confirmant des discussions en coulisses au PSG pour recruter Maghnes Akliouche (23 ans) cet été en provenance de l'AS Monaco : « Si tu as le choix entre Cherki et Akliouche — et si je vous dis Akliouche, c’est que je sais qu’il y a des contacts sérieux — moi, tous les jours, je prends Akliouche. Parce que lui, il peut vraiment rentrer dans le milieu de terrain », explique-t-il. Affaire à suivre...