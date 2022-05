Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le tarif du transfert est fixé pour Aurélien Tchouaméni !

Publié le 12 mai 2022 à 19h15 par La rédaction mis à jour le 12 mai 2022 à 19h17

Suivi par le PSG pour renforcer l’entrejeu, Aurélien Tchouaméni pourrait quitter l’AS Monaco cet été. Cependant, le club du Rocher ne devrait pas négocier en-dessous de 70M€, hors bonus.

Le PSG a pour objectif de renforcer son milieu de terrain cet été. Avec le rendement insuffisant de Georginio Wijnaldum, Leonardo n’a d’autre choix que de recruter un nouvel élément pour renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino. Etincelant avec l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni est l’une des pistes du PSG. Mais comme souvent pour les joueurs ciblés en Ligue 1, Paris devra sortir le chéquier…

Pour Tchouaméni, c’est 70M€