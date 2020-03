Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point de ce prétendant pour Edinson Cavani !

Publié le 26 mars 2020 à 23h15 par D.M.

Alors que la presse espagnole annonçait qu’Edinson Cavani pourrait rejoindre Boca Juniors à la fin de la saison, le président du club argentin a tenu à mettre fin à cette rumeur.

Arrivé au PSG en 2013, Edinson Cavani devrait selon toute vraisemblance quitter le club parisien à la fin de la saison. Son contrat arrive à son terme en juin prochain et l’attaquant ne devrait pas prolonger son bail. Ainsi, le joueur de 33 ans chercherait un point de chute et à en croire son coéquipier Leandro Paredes, Edinson Cavani voudrait, à l'avenir, rejoindre Boca Juniors : « Avec Cavani, je parle beaucoup et il aimerait y jouer. Je pense qu’il veut encore jouer un ou deux ans en Europe. Après, je suis sûr qu’il aimerait aller à Boca. Il est parfait pour Boca ». Sport confirmait d'ailleurs ce lundi un intérêt du club argentin pour l’attaquant du PSG.

« Cavani est un grand joueur, mais il gagne un salaire énorme »