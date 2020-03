Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le premier gros départ déjà bouclé ?

Publié le 18 mars 2020 à 3h45 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Thomas Meunier est plus proche que jamais de s'engager avec le Borussia Dortmund.

Dans les prochains semaines, Leonardo va devoir gérer le cas des joueurs dont le contrat prend fin en juin prochain. Thiago Silva, Edinson Cavani, Layvin Kurzawa ou encore Thomas Meunier sont notamment concernés. Toutefois, la situation de l'international belge pourrait bien être réglée plus rapidement que prévue. Libre de s'engager avec le club de son choix en vue de la saison prochaine, le latéral droit serait tout proche de signer au Borussia Dortmund.

Meunier plus proche que jamais du Borussia