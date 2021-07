Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan du Real Madrid prend forme pour… Kylian Mbappé !

Publié le 3 juillet 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors que Kylian Mbappé aurait refusé de prolonger son contrat au PSG, le Real Madrid préparerait tranquillement son arrivée libre l’été prochain.

Et si Kylian Mbappé quittait le PSG libre de tout contrat ? Alors que cette éventualité semblait utopique il y a de cela quelques semaines, elle a pris de l’ampleur ces dernières heures en raison de la décision de l’attaquant du PSG de refuser de prolonger son contrat qui court jusqu’en juin 2023. C’est du moins l’information communiquée par L’Équipe et confirmée par le journaliste de RTL Philippe Sanfourche qui a cependant assuré que Mbappé n’avait pas évoqué un départ cet été lors des discussions avec le PSG. Le dialogue serait rompu entre Leonardo et le clan Kylian Mbappé. De quoi permettre au Real Madrid de se mettre à rêver, à terme.

Une opération XXL pour 2022 ?