Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvel élément rassurant pour Renato Sanches ?

Publié le 24 juin 2022 à 16h10 par La rédaction

A la recherche de joueurs capables de renforcer le milieu de terrain, le Paris Saint-Germain s’intéresse à Renato Sanches. Le club de la capitale serait même passé à l’action, et aurait transmis une première offre au LOSC. De son côté, le Milan AC voit l’international portugais s’éloigner, et a trouvé une alternative en la personne de Douglas Luiz.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Luis Campos se montre très actif. Le dirigeant portugais a bien compris que le club de la capitale souhaite renforcer son effectif cet été, et a prit les choses en main. L’arrivée de Vitinha en provenance du FC Porto a été bouclée, et il ne manque désormais que l’officialisation, tandis que le PSG avance sur un autre dossier. Auteur de très bonne performance avec le LOSC, Renato Sanches va faire ses valises dans les semaines qui arrivent, et la direction parisienne a transmis une offre de 10M€, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Lille demande un montant plus élevé, mais le champion de France peut rester serein, puisque le milieu de terrain souhaite rejoindre ses rangs. Longtemps annoncé proche de recruter le joueur de 24 ans, le Milan AC serait désormais proche de lâcher cette piste, puisqu’un plan B aurait été trouvé.

Mercato - PSG : Di Maria prend un énorme risque pour son avenir https://t.co/0ON08Lu7SK pic.twitter.com/0Fe0HWi9JL — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 24, 2022

Le Milan AC s’intéresse à Douglas Luiz