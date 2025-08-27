Mercato - PSG : Le message spécial reçu par Chevalier après son transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Gianluigi Donnarumma ne correspondant pas aux critères de Luis Enrique, le PSG s’est offert un nouveau gardien cet été. Moyennant 55M€, bonus compris, Lucas Chevalier est ainsi arrivé en provenance du LOSC. Après avoir brillé chez les Dogues, le Français s’est donc envolé pour un nouveau défi. Et voilà que du côté de Lille, on a souhaité rendre un dernier hommage à Chevalier.

Une page s’est tournée cet été du côté du LOSC. En effet, enfant des Dogues, Lucas Chevalier a fait ses valises pour rejoindre le PSG. Réclamé par Luis Enrique pour remplacer Gianluigi Donnarumma, le gardien français a donc filé à Paris, laissant forcément un grand vie derrière lui à Lille.

« Des joueurs nous quittent, ça fait partie de l’histoire » Président du LOSC, Olivier Létang a souhaité adresser un dernier message à Lucas Chevalier après son départ pour le PSG. Ainsi, en conférence de presse, il a confié : « Je veux remercier Lucas, le féliciter. Il est dans l’équipe Championne d’Europe, ça valorise son travail, notre travail. Des joueurs nous quittent, ça fait partie de l’histoire. Le football change, à nous de nous adapter ».