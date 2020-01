Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort de cette recrue estivale sur son intégration !

Publié le 8 janvier 2020 à 17h45 par T.M.

Durant le dernier mercato estival, Sergio Rico a posé ses valises au PSG, étant prêté par le FC Séville. Et pour l’Espagnol, tout se passe très bien.

En plus de Keylor Navas, le PSG a accueilli un autre gardien durant le mercato estival. En effet, Sergio Rico a été prêté par le FC Séville, venant ainsi jouer le rôle de doublure. A 26 ans, l’Espagnol joue donc les matchs de Coupe, lui qui reste dans l’ombre de Navas en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Et malgré ce statut, Rico se sent très bien au PSG, au point même d’afficher publiquement son envie de rester. Sa vie à Paris le ravit d’ailleurs au plus haut point.

Rico remercie le PSG !