Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce de ce buteur de Pochettino sur son avenir !

Publié le 30 octobre 2021 à 13h45 par La rédaction

Alors qu'Arnaud Kalimuendo a à nouveau quitté le PSG, étant prêté au RC Lens, l'attaquant de 19 ans a été interrogé sur son avenir avec le club de la capitale.

Après une saison satisfaisante où il a été prêté au RC Lens et où il a pu engranger un peu de temps de jeu, Arnaud Kalimuendo est revenu au PSG durant l'été. L’attaquant formé au sein du club de la capitale aurait pu prétendre à une petite place dans l’effectif de Mauricio Pochettino. Mais le technicien argentin ne comptant pas sur l'espoir français, le joueur de 19 ans a de nouveau été prêté sans option d’achat au RC Lens. Presque deux mois après, Arnaud Kalimuendo est revenu sur ce nouveau départ du PSG, évoquant la suite de son aventure avec le club de la capitale.

« Je ne pense pas à ça »