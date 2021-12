Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort de ce joueur du PSG sur l’arrivée de Ramos !

Publié le 18 décembre 2021 à 22h45 par T.M.

Joueur du PSG, Abdou Diallo a vu la concurrence se renforcer avec l’arrivée de Sergio Ramos cet été. Pas de quoi effrayer le Sénégalais.

Cet été, Leonardo a sauté sur de nombreuses occasions présentes sur le marché des transferts pour renforcer le PSG. Cela a notamment été le cas avec Sergio Ramos. L’Espagnol était libre, n’ayant pas réussi à trouver de terrain d’entente avec Florentino Pérez pour prolonger au Real Madrid. Le PSG a ainsi sauté sur l’occasion pour récupérer Ramos. Débarqué à Paris, le défenseur central est ainsi venu renforcer ce secteur de jeu et ajouter de la concurrence à ce poste.

« C’est une très bonne chose pour ma progression »