Mercato - PSG : Le message du clan Tuchel sur son avenir !

Publié le 25 août 2020 à 13h15 par T.M.

En dépit du beau parcours du PSG en Ligue des Champions, l’avenir de Thomas Tuchel est tout de même remis en question. Dans l’entourage de l’Allemand, on a souhaité réagir à cela.

Sous contrat jusqu’en 2021 avec le PSG, Thomas Tuchel doit normalement continuer sur le banc parisien. Fort de son parcours en Ligue des Champions, et profitant également du contexte actuel, l’Allemand n’aurait rien à craindre. Mais dans le football, il ne faut jamais dire jamais. Et alors que Leonardo a toujours souhaité nommer un nouvel entraîneur, cela pourrait bien arriver cet été. En effet, à la suite de la défaite du PSG en finale de Ligue des Champions, Gianluca Di Marzio avait notamment expliqué qu’en interne, un départ de Tuchel était bien évoqué. Toutefois, dans l’entourage de l’Allemand, on n’a clairement pas la même version.

« Il a encore un an de contrat »