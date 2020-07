Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le LOSC peut faire un joli cadeau à Leonardo !

Publié le 3 juillet 2020 à 23h15 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain pourraient voir le dossier Kalidou Koulibaly évoluer en leur faveur, cet été.

Thiago Silva va quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison et Leonardo ne sait pas encore qui va le remplacer. Selon nos informations, il s’intéresse notamment à Lucas Hernandez du Bayern Munich, mais en Bavière on ne souhaite pas se séparer du champion du monde français. « Je suis sûr que Lucas développera pleinement et apportera ses qualités et deviendra précieux pour l'équipe » a expliqué le directeur sportif Hasan Salihamidzic. « J'ai entièrement confiance en lui. C'est un très bon gars avec un fort caractère. C'est un gagnan t ». Le 10 mai dernier, nous vous annoncions également que le PSG suit Alessio Romagnoli du Milan AC.

Koulibaly libéré par Gabriel