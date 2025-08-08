Mercato - PSG : Le gros coup de pression de Luis Enrique !

Alexis Brunet

La saison prochaine, Lucas Chevalier ne devrait plus porter le maillot du LOSC, mais bien celui du PSG. Le Français s’apprête à rejoindre le club de la capitale et Luis Enrique pourrait bien le jeter dans le grand bain très prochainement. En effet, l’Espagnol compterait sur le Lillois pour la Supercoupe d’Europe le 13 août contre Tottenham.

Après le LOSC et Valenciennes (prêt d’une saison en 2021), Lucas Chevalier va découvrir un troisième club français dans sa jeune carrière. Selon toute vraisemblance, le portier va garder les buts du PSG la saison prochaine, qui a trouvé un accord avec Lille pour un transfert de l’ordre de 40M€ plus 15M€ de bonus.

Chevalier va vite être plongé dans le grand bain Avec son arrivée au PSG, Lucas Chevalier va donc passer un stade dans sa carrière et il pourrait vite être mis sous pression. D’après les informations du Parisien, Luis Enrique souhaiterait pouvoir titulariser le Français lors de la Supercoupe d’Europe contre Tottenham à Udine le 13 août. Un baptême du feu express pour le joueur de 23 ans, qui aura donc l’occasion de remporter un trophée lors de son premier match avec Paris.