Mercato - PSG : Le futur successeur de Kylian Mbappé déjà trouvé ?

Publié le 1 septembre 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Même s’il n’a pas quitté le PSG cet été, Kylian Mbappé semble bien parti pour s’en aller libre au terme de son contrat dans un an. Et le Qatar s’est déjà penché sur sa succession…

Au terme d’un feuilleton qui aura duré plusieurs semaines durant lesquelles le Real Madrid aura fait le forcing pour tenter de convaincre le PSG de lui céder Kylian Mbappé, le Qatar n’a pas plié et a fini par conserver l’attaquant français. Mbappé reste donc au Parc des Princes cette saison, mais son avenir à long terme n’est pas pour autant assuré puisque son contrat court jusqu’en juin 2022. Un départ libre semble donc déjà dans les tuyaux, et le PSG devra alors le remplacer par une autre pointure…

Haaland, le successeur désigné de Mbappé

Comme le10sport.com vous l’a récemment révélé en exclusivité, le PSG a déjà coché deux noms XXL pour l’été 2022 en attaque : Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Erling Haaland (Borussia Dortmund). Le second présente néanmoins plusieurs avantages non-négligeables puisqu’il est relativement plus jeune (21 ans) et il disposera surtout d’une clause libératoire à hauteur de 75M€ effective dès l’été prochain. Un montant qui sera probablement dans les cordes du PSG, qui pourrait ainsi faire d’Haaland le grand successeur de Mbappé.