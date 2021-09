Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone a tenté une star d’Al-Khelaïfi à la dernière minute !

Publié le 1 septembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Longtemps annoncé sur le départ ces dernières semaines, Mauro Icardi est finalement resté au PSG. Et le FC Barcelone a pourtant tenté une manœuvre en fin de mercato avec le buteur argentin…

Auteur d’un exercice 2020-2021 relativement compliqué au sein du PSG, marqué par des pépins physiques à répétition et la concurrence de Moise Kean à la pointe de l’attaque, Mauro Icardi a longtemps été annoncé sur le départ au cours du mercato estival. La Juventus a été le prétendant le plus pressant dans ce dossier, mais sans jamais parvenir à faire plier le PSG. Et un autre cador étranger aurait également tenté sa chance avec Icardi…

Barcelone a tenté le coup pour Icardi

En effet, comme l’a annoncé Foot Mercato mardi, le FC Barcelone aurait récemment approché Mauro Icardi et son entourage pour envisager une arrivée sous la forme d’un prêt. Mais le club catalan, victime de ses problèmes financiers, n’a jamais pu répondre aux exigences financières du PSG qui réclamait un transfert pour Icardi, et les discussions se sont donc rapidement arrêtées.