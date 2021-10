Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Salah ne ferait que commencer…

Publié le 27 octobre 2021 à 16h30 par Th.B.

Fortement intéressé par le profil de Mohamed Salah en cas de départ de Kylian Mbappé l’été prochain, le PSG aurait pu perdre espoir à la suite des déclarations de Liverpool au sujet de son avenir. Cependant, l’espoir renaîtrait en raison des difficultés des Reds à boucler cette opération prolongation de contrat.

Irrésistible avec Liverpool ces dernières semaines avec qui il a marqué au moins un but à chacune de ses dix dernières sorties toutes compétitions confondues depuis le nul concédé à Anfield face à Chelsea le 28 août dernier (1-1), Mohamed Salah est le meilleur joueur en activité selon son entraîneur Jürgen Klopp. « Allez, qui est meilleur que Mo Salah en ce moment ? Il n'y a personne de mieux… et c'est clair. ». Les performances de Salah sont telles que beaucoup évoquent son nom dans la course au Ballon d’or en raison de sa très belle année 2021 en termes de statistiques. Cependant, c’est plutôt son avenir à Liverpool qui fait parler ces derniers temps. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’international égyptien devrait être vendu l’été prochain si aucun accord ne venait à être trouvé au niveau d’une prolongation entre le clan Mohamed Salah et la direction de Liverpool selon The Daily Mirror. Dernièrement interrogé sur la question en conférence de presse, Klopp avait lâché le message suivant : « Je ne sais pas, nous verrons », au sujet de l’impact que les performances actuelles de Mohamed Salah pourraient avoir au niveau de son avenir à Liverpool. Dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, dont le contrat expirera en juin prochain, le PSG songerait à Mohamed Salah depuis plusieurs mois. C’est du moins l’information que The Transfer Window Podcast évoquait au printemps dernier et que le journaliste Fabrizio Romano a confirmé ces dernières semaines en marge du prochain mercato estival. Cependant, le PSG ne s’attellerait certainement pas à une tâche facile en ce qui concerne le feuilleton Salah.

Liverpool en difficulté pour la prolongation de Salah

Liverpool serait déterminé à s’attacher les services de Mohamed Salah pour une période plus longue que la durée de son contrat actuel. C’est du moins l’information divulguée par Dean Jones. Cependant, le journaliste d’ Eurosport UK a profité de son passage sur The Touchline Talk ces dernières heures afin de faire savoir que Liverpool devrait se battre pour parvenir à son objectif et aller à l’encontre de sa politique sportive au niveau des salaires pour voir Salah signer une prolongation. La cause ? L’Égyptien réclamerait une salaire hebdomadaire de 475 000€, soit une somme bien au-dessus des habitudes de Liverpool. Il n’y aurait aucun progrès à ce jour à noter quant au dossier Mohamed Salah du côté de Liverpool.

