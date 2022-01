Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Paul Pogba est parti pour durer…

9 janvier 2022

Depuis l’été dernier, le PSG est intéressé par Paul Pogba. Alors que ce dossier serait toujours ouvert à Paris, l’arrivée du joueur de Manchester United est possible.

Avant de provoquer un tremblement de terre en accueillant Lionel Messi, le PSG avait d’autres plans pour son recrutement estival. L’idée de Leonardo était d’attirer un autre milieu de terrain et la priorité se nommait alors Paul Pogba. Finalement, cela ne s’est pas fait et le Français est ainsi resté à Manchester United, où il est d’ailleurs en fin de contrat. Par conséquent, depuis le 1er janvier, Pogba est autorisé à négocier avec d’autres clubs pour un futur départ libre. Une aubaine alors pour le PSG.

Rien n’est fait !