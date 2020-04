Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Neymar serait déjà réglé

Publié le 23 avril 2020 à 5h00 par T.M.

Alors que les rumeurs sont nombreuses concernant l’avenir de Neymar, le PSG n’aurait aucune crainte à avoir en réalité.

Retenu l’été dernier par le PSG, Neymar dispute actuellement sa 3ème saison dans la capitale. Sera-t-elle sa dernière ? Les rumeurs sont toujours aussi nombreuses concernant le Brésilien, d’autant plus qu’à Barcelone, Josep Maria Bartomeu en aurait fait une priorité. Et alors que Leonardo aurait ouvert la porte à un possible départ de Neymar, il faudra tout compter près de 150M€. Une somme importante que les Blaugrana seraient tout simplement dans l’impossibilité de débourser.

Un transfert impossible ?