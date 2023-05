Mercato - PSG : Le feuilleton Mbappé repart, le verdict tombe déjà

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé aurait pris une décision fracassante : ne pas activer la clause pour rallonger son contrat jusqu’en 2025. Dans un an, Mbappé serait potentiellement libre, mais pas avant selon le ressenti du Real Madrid. Explications.

Le feuilleton Kylian Mbappé avait grandement animé l’été 2021 et l’ensemble de la saison 2021/2022. Et ce, jusqu’au moment fatidique du 21 mai 2022 et l’annonce de sa prolongation de contrat au PSG jusqu’en juin 2025. Et ce, bien que le Real Madrid lui avait publiquement et en privé déroulé le tapis rouge. Selon L’Equipe , Mbappé refuserait d’activer la clause pour valider l’expiration de son contrat en 2025, la dernière saison n’étant qu’optionnelle.

Mbappé ne veut pas prolonger, le Real Madrid reprend espoir

De quoi permettre au Real Madrid de se mettre à espérer d’un retour de flamme pour Kylian Mbappé. L’Equipe explique en effet que le champion d’Europe en titre serait convaincu des valeurs sportive, médiatique et économique de l’attaquant du PSG et n’opposerait donc pas à son éventuelle venue malgré le désaccord de certains journalistes espagnols après son refus.

Mercato - PSG : Coup de théâtre, Mbappé va adorer https://t.co/vqA57m264K pic.twitter.com/C00ZXERcYK — le10sport (@le10sport) May 22, 2023

Benzema aurait déçu, le Real Madrid s’est fait une raison pour Mbappé