Mercato - PSG : Le feuilleton Mbappé relancé par une nouvelle star du club ?

Publié le 24 août 2021 à 3h00 par La rédaction

Recruté cet été par le PSG, Gianluigi Donnarumma semble avoir déjà noué des liens d’amitié avec Kylian Mbappé. Suffisant pour convaincre l’attaquant français de rester dans la capitale ?

Alors que le PSG est en train de réaliser un mercato estival XXL avec les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi (et bientôt Eduardo Camavinga '), un dossier fait tout de même tache : l’épineux cas Kylian Mbappé. Ce dernier refuse de prolonger son contrat qui court jusqu’en juin 2022, et pourrait donc quitter le PSG dans les mois à venir. Pourtant, comme il l’a confié au micro du Canal Football Club, Donnarumma semble se lier d’amitié avec Mbappé.

« On a déjà tissé des liens »