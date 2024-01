Mercato - PSG : Le feuilleton Mbappé inspire l’agent d’une star !

Kylian Mbappé n’est pas en passe de prendre une décision finale concernant son avenir. Il l’a lui-même fait savoir après le Trophée des champions. Pour autant, Foot Mercato a dévoilé un accord trouvé entre le clan Mbappé et le Real Madrid. Ce que le10sport.com réfute et l’agent de Mohamed Salah s’en est mêlé sur les réseaux sociaux !

Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid ! C’est du moins la bombe lâchée par Santi Aouna, journaliste de Foot Mercato , sur son compte X dimanche soir. De quoi inciter le clan Mbappé à démentir via RMC Sport ou bien Le Parisien entre autres.

le10sport.com vous a confié ce lundi 8 janvier qu’aucune décision n’avait été prise de la part par Kylian Mbappé. Que ce soit rester au PSG, signer au Real Madrid ou autre. De quoi inspirer l’agent de Mohamed Salah. Quelques heures après la grosse information dévoilée par le journaliste Santi Aouna sur X , Ramy Abbas Issa a profité d’une rumeur lancée sur son client Mohamed Salah en mars 2023 pour affirmer à quel point Santi Aouna est dans le faux. En réponse au post initial du journaliste de Foot Mercato, Ramy Abbas Issa a simplement publié le message suivant : « Vous ne savez juste pas ».

You just don’t know.