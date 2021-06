Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Mauricio Pochettino est terminé !

Publié le 18 juin 2021 à 14h45 par T.M.

Alors que Tottenham n’arrive toujours pas à trouver son prochain entraîneur, la piste menant à Mauricio Pochettino serait déjà classée.

Dernièrement, cela était très animé autour de l’avenir de Mauricio Pochettino. En effet, alors que l’Argentin est seulement arrivé en janvier dernier sur le banc du PSG, voilà qu’il était déjà annoncé sur le départ. Après 6 mois, Pochettino aurait été déçu du fonctionnement au sein du club de la capitale, au point de vouloir partir, étant notamment annoncé au Real Madrid ou bien de retour à Tottenham. Avec la nomination de Carlo Ancelotti, la piste menant à la Casa Blanca s’est éteinte, mais pour ce qui d’un retour chez les Spurs, la place sur le banc de touche reste toujours vacante…

Pochettino « intouchable »