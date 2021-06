Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Ça se complique pour le départ de Christophe Galtier !

Publié le 18 juin 2021 à 11h30 par T.M.

Christophe Galtier l’a clairement exprimé, il veut quitter le LOSC, avec qui il est pourtant encore sous contrat jusqu’en 2022. Et alors que le meilleur entraîneur de Ligue 1 de la saison dernière est attendu à l’OGC Nice, les Dogues ne facilitent pas vraiment l’opération.

Au terme d’une incroyable saison, Christophe Galtier a réussi à mener le LOSC jusqu’au titre de Ligue 1. Et quoi de mieux que de se retirer en étant au sommet. En effet, depuis de longues semaines, il est question d’un départ de l’entraîneur des Dogues, pourtant sous contrat jusqu’en 2022. Une volonté d’ailleurs clairement exprimé par le principal intéressé dans un récent entretien pour L’Equipe : « J'ai pris ma décision. J'ai informé mon président, Olivier Létang, après l'avoir beaucoup écouté ce matin (mardi), que j'allais quitter le LOSC. Ou que j'arrêtais avec le LOSC, je ne sais pas trop quel terme il faut employer. J'ai tout simplement l'intime conviction que j'ai fait mon temps ici ». Galtier veut donc tourner la page au LOSC et entamer un nouveau chapitre. Et comme le10sport.com avait pu vous le révéler fin avril, c’est à l’OGC Nice qu’il donnait sa préférence, à qui il a depuis donné son accord.

« J'ai envie de continuer avec lui »