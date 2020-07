Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone veut piquer un joueur XXL à Thomas Tuchel !

Publié le 23 juillet 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Après avoir longtemps tenté de recruter Neymar en provenance du PSG, le FC Barcelone pourrait désormais se rabattre sur une autre star du vestiaire parisien : Angel Di Maria.

« Il me reste un an de contrat. Comment je vois la suite ? Terminer ma carrière en Europe avec le PSG est la seule chose que je souhaite et que j'ai en tête. Je suis heureux ici, ma famille aussi », confiait Angel Di Maria début juin dans les colonnes de L’Equipe , fixant ainsi son avenir au PSG. Pourtant, à en croire les dernières tendances dégagées par la presse espagnole, l’avenir de Di Maria pourrait finalement s’écrire chez l’un des grands rivaux du PSG.

Le Barça à fond sur Di Maria ?

Comme l’a révélé Ok Diario mercredi, le FC Barcelone chercherait une alternative au dossier Neymar, le retour du numéro 10 brésilien étant impossible à boucler sur le plan financier. Du coup, c’est son partenaire du PSG, Angel Di Maria, qui ferait office de plan B pour le Barça, et ce dernier pourrait donc retrouver son compatriote Lionel Messi en Catalogne.