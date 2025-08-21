Mercato - PSG : Le double transfert qui met le feu à l’Angleterre !

Alexis Brunet

Dernièrement, l’arrivée de Lucas Chevalier a sonné le glas de l’aventure parisienne de Gianluigi Donnarumma. L’Italien est poussé vers la sortie par le PSG et il pourrait rebondir en Angleterre, puisque Manchester United et Manchester City s’intéressent à lui. Un autre Parisien pourrait également débarquer en Premier League, car Marco Asensio plait toujours à Aston Villa.

La fin de mercato approche à grand pas et elle devrait être plutôt calme pour le PSG, du moins dans un sens. En effet, le club de la capitale en aurait terminé pour les arrivées, mais certains départs devraient intervenir. Le champion de France souhaite se séparer de plusieurs joueurs qui n’entrent plus dans les plans de Luis Enrique.

Donnarumma a des pistes en Angleterre Parmi les joueurs sur lesquels ne compte plus Luis Enrique, on retrouve bien entendu Gianluigi Donnarumma. Le coach parisien ne veut plus de l'international italien car il ne correspond pas à ce qu’il recherche chez un gardien et il a d’ailleurs déjà mis la main sur Lucas Chevalier pour le remplacer. Toutefois, l’ancien joueur de l’AC Milan ne devrait pas avoir de mal à trouver un nouveau point de chute vu sa saison dernière et il dispose d’ailleurs de plusieurs pistes en Angleterre. Manchester United et Manchester City s’intéressent de près au gardien du PSG.