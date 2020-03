Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Mbappé bientôt abandonné par le Real ?

Publié le 11 mars 2020 à 3h20 par La rédaction

Va-t-on assister à un renversement complet de situation dans le dossier Mbappé ? L’hypothèse gagne sérieusement du terrain…

Alors que depuis plusieurs mois, l’histoire d’un départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, que ce soit l’été prochain à un tarif XXL autour de 300-400 millions d’euros ou en juin 2021 à un an de la fin de son contrat, paraît déjà écrite, va-t-on assister à un énorme renversement de situation ? L’hypothèse apparaît de plus en plus crédible.

Fin de la piste Mbappe pour le Real ?