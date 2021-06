Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Lewandowski s’annonce très compliqué…

Publié le 29 juin 2021 à 5h30 par T.M.

Alors que le nom de Robert Lewandowski est revenu du côté du PSG, le Bayern Munich ne semble pas vraiment être enclin à se séparer du Polonais.

Compte tenu de l’incertitude autour de l’avenir de Kylian Mbappé, le PSG doit se préparer à tous les scénarios. Et l’un d’eux est de trouver la solution pour pallier un possible départ de l’international français. Mais comment faire oublier Mbappé ? Tel est le problème auquel pourrait devoir répondre Leonardo cet été et pour cela, le directeur sportif du PSG pourrait frapper fort. En effet, de nombreuses stars ont été annoncés dans le viseur parisien à l’instar de Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Mohamed Salah ou même Robert Lewandowski, lui qui est sous contrat jusqu’en 2023 avec le Bayern Munich.

« Lewy appartient au Bayern, comme Neuer et Müller »