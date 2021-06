Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Hakimi entre dans son sprint final !

Publié le 25 juin 2021 à 15h30 par A.C.

Les prochains jours voire les prochaines heures, seront cruciales pour le transfert d’Achraf Hakimi, qui comme nous vous l’avons annoncé en exclusivité est plus proche que jamais du Paris Saint-Germain.

On ne parle que de lui depuis quelques temps. Après avoir évolué en Espagne, en Allemagne et en Italie, Achraf Hakimi devrait connaitre un quatrième pays dans sa toute jeune carrière en rejoignant le Paris Saint-Germain. Nous vous avons expliqué ces dernières semaines comment Leonardo a essayé de baisser le prix demandé par l’Inter, en insérant des joueurs dans le deal, puis comment il a réussi à battre la concurrence de Chelsea. Sur le10sport.com, vous avez également pu découvrir en exclusivité l’accord sur lequel le PSG et l’Inter devraient déboucher et qui devrait tourner autour des 70M€. Désormais, Leonardo finalise les derniers détails et au fil des jours plusieurs sources en France comme à l’étranger ont confirmé nos informations.

Chelsea va faire une dernière tentative, mais...

Pourtant, la presse italienne met en garde le Paris Saint-Germain ce vendredi. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , Chelsea serait toujours en course pour Achraf Hakimi. Bien qu’en grand retard sur le PSG, les Blues auraient présenté une offre de 55M€ plus Marcos Alonso, un joueur qui séduirait tout particulièrement Simone Inzaghi. Tuttosport confirme cette tendance, expliquant toutefois que Chelsea aurait l’intention d’améliorer son offre au cours des prochaines heures, comme une dernière tentative de rattraper le PSG. Le quotidien laisse toutefois entendre que le club londonien ne pourra pas égaler l’offre de Leonardo, qui serait monté à 65M€ de part fixe, plus plusieurs bonus. Ça devrait donc bouger au niveau des joueurs concernés par le deal, même si l’Inter préféré clairement une plus grosse somme d’argent.

Chez les Hakimi, on n’aurait d’yeux que pour Paris