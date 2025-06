Mercato - PSG : Le départ réclamé par Riolo !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir vécu tous les échecs du PSG, qu’il a rejoint à l’été 2013, en Ligue des champions ces dernières années, Marquinhos a enfin eu le bonheur de soulever la coupe aux grandes oreilles en tant que capitaine samedi soir. Ce qui a fait plaisir à Daniel Riolo, alors que le Brésilien a longtemps été considéré comme le chat noir de Paris en C1.

« Nasser ne peut plus me dégager, à vie. » Au micro de M6, Marquinhos s’est fendu d’une petite blague adressée à Nasser Al-Khelaïfi samedi soir après le sacre du PSG en Ligue des champions. Une compétition dans laquelle le défenseur âgé de 31 ans a tout connu avec Paris, les échecs comme les victoires.

« On en pouvait plus en lui disant : "peut-être si tu pars, c'est mieux" »

Une forme de revanche pour Marquinhos. « Ça me fait plaisir que ce soit lui qui gagne tellement on s'est moqués de lui, tellement on en pouvait plus en lui disant : "peut-être si tu pars, c'est mieux". Au final, il n'y a que cette joie », a ajouté Daniel Riolo.