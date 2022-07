Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça bloque pour le départ de Wijnaldum

Publié le 17 juillet 2022 à 13h15 par La rédaction

Sur le départ depuis plusieurs semaines, Georginio Wijnaldum attirerait les convoitises en Italie. L'AS Rome et le Milan AC seraient très intéressés par l'international néerlandais. Bien que le PSG souhaite s'en séparer et serait prêt à le brader, c'est le salaire de l'ex-joueur des Reds qui poserait problème. La situation de Wijnaldum tarde ainsi à se décanter...

L'une des premières victimes de la braderie orchestrée par Luis Campos pourrait être Georginio Wijnaldum. En échec total au PSG, le milieu de terrain souhaite également quitter le club durant le mercato afin de se relancer ailleurs. Deux géants italiens seraient intéressés par le joueur.

Thuram, Saliba, Ekitike… Toutes les infos mercato du 17 juillet https://t.co/rF6eb0yi0f pic.twitter.com/bcHWLcHsW6 — le10sport (@le10sport) July 17, 2022

Des touches en Serie A

Selon les informations de Tuttosport , le Milan AC de Pioli et l'AS Rome de Mourinho souhaiteraient recruter Wijnaldum. Le PSG souhaite le voir partir avant l'issue du mercato afin de remodeler son entrejeu et de se débarrasser de l'un de ses plus gros flops.

Le salaire de Wijnaldum pose problème