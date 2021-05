Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Cristiano Ronaldo se confirme !

Publié le 27 mai 2021 à 23h20 par La rédaction

De nouveau cité parmi les cibles possibles du PSG, Cristiano Ronaldo s’est exprimé au terme du dernier match de la saison de la Juventus Turin. Décryptage.

Après le dernier match de la Juve cette saison, Cristiano Ronaldo a posé sur instagram un long message : « Avec ces succès, j'ai atteint un objectif que je m'étais fixé dès le premier jour de mon arrivée en Italie : gagner le Championnat, la Coupe et la Supercoupe, mais aussi être Meilleur joueur et Meilleur buteur dans ce grand pays de football rempli de joueurs formidables, de clubs géants et d'une culture du football bien à moi. Rien n'est comparable au sentiment de savoir que j'ai laissé mon empreinte dans les pays où j'ai joué, et que j'ai donné de la joie aux fans des clubs que j'ai représentés. C'est pour cela que je travaille, c'est ce qui m'anime et c'est ce que je chercherai toujours à obtenir jusqu'au dernier jour. Merci à tous ceux qui ont participé à ce voyage ! » Comment l’interpréter ?

Il annonce quasiment son départ

Cette fois, le message laisse peu de places au doute. Cristiano Ronaldo exprime entre les lignes qu’il va quitter la Juventus cet été. A aucun moment, il ne fait en effet référence à la saison prochaine, comme cela se fait logiquement dans ces situations. De même, ses phrases raisonnent comme un bilan de son passage à la Juve. Bien conscient que ces mots seront interprétés, Cristiano Ronaldo n’a pas fait cela par hasard. Il s’agit de jeter la première pierre en vue de son transfert.