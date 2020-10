Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le début d’un malaise avec Kylian Mbappé ?

Publié le 27 octobre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG s’active en coulisses pour tenter de prolonger Kylian Mbappé, l’attaquant français ne semble clairement pas pressé de faire accélérer le dossier. Et cette situation pourrait finir par agacer…

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, de quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé ? L’attaquant français intéresse fortement le Real Madrid et Liverpool, qui prévoient déjà de passer à l’attaque l’été prochain pour tenter de racheter sa dernière année de contrat dans la capitale si Mbappé n’a pas prolongé d’ici-là. Pour éviter de se retrouver dans cette situation, Leonardo a donc décidé de s’activer plus que jamais, mais ce dossier s’éternise au PSG…

Silence radio pour Mbappé