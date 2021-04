Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le coup de tonnerre se confirme pour Raphaël Varane !

Publié le 1 avril 2021 à 20h10 par T.M.

Bien que Raphaël Varane soit sous contrat jusqu’en 2022 avec le Real Madrid, un départ en fin de saison se profile plus que jamais pour le Français.

Avec le Real Madrid, Raphaël Varane a tout connu et a surtout tout gagné. Désormais, un nouveau chapitre pourrait bien s’ouvrir pour le joueur de Zinedine Zidane. Depuis plusieurs semaines, il est de plus en plus question d’un possible départ et ce jeudi, El Confidencial est venu jeter un énorme froid sur l’avenir de Varane. En effet, selon le média ibérique, étant donné que l’international français ne serait visiblement pas décidé à prolonger son contrat, qui court jusqu’en 2022, le Real Madrid commencerait à acter son départ, pensant notamment qu’il rejoindra le PSG la saison prochaine.

La tendance est à un départ !