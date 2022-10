Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé réclame son transfert, le Qatar lui lâche un énorme coup de pression

Publié le 24 octobre 2022 à 10h00

La rédaction

Les chiffres du contrat de Kylian Mbappé dévoilés par Le Parisien tout récemment font énormément réagir, avec des standards jamais vus dans l’histoire du sport. Pour Daniel Riolo, le timing de cette information ne serait toutefois pas anodin et pourrait cacher une sorte de message envoyé par le PSG au clan Mbappé.

Si certains avaient des doutes concernant la volonté du PSG de retenir Kylian Mbappé coûte que coûte en fin de saison dernière, ils ont sûrement été balayés par les dernières révélations du Parisien . Dans la soirée de dimanche, le quotidien réputé proche du club de la capitale, a dévoilé que le contrat signé par Mbappé en mai 2022 comportait deux années plus une en option, avec une valeur totale de 630M€ bruts s’il décide de rester jusqu’au bout. Tout simplement le plus gros contrat de l’histoire du sport.

«Si ça a fuité, c’est que le PSG envoie une réponse à la famille Mbappé»

Au micro de RMC Sport , Daniel Riolo a toutefois attiré l’attention sur les circonstances autour de ces révélations du Parisien , estimant que cela pourrait bien arriver du PSG. « Si ce que dit Le Parisien est vrai et je n’ai pas envie de douter de leurs informations » a-t-il expliqué, dans l’émission After Foot , ce dimanche. « Vous savez comment ça marche les infos, ce sont de fuites. Si ça a fuité, c’est que le PSG envoie une réponse à la famille Mbappé ».

«Les gens vont savoir combien t’es payé chez nous»

Cela pourrait en effet sonner comme une réponse envoyée après la fuite de supposées tensions entre Kylian Mbappé et le PSG, avec même des envies de départ qui ont été évoquées. « Tu nous as cassé les bonbons en disant que tu n’était pas content, qu’on t’avait promis des trucs, tu chouines, tu veux te barrer en janvier, tu as foutu un peu le bordel… » a analysé Riolo. « Là écoute mon grand, les gens vont savoir combien t’es payé chez nous et je pense qu’après ça, tu vas bien fermer ta gueule et tu vas te bouger sur le terrain ».

