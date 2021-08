Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Neymar connait déjà le verdict pour Lionel Messi !

Publié le 6 août 2021 à 23h45 par A.D.

Alors qu'il n'a plus d'avenir au FC Barcelone, Lionel Messi se dirigerait tout droit vers le PSG. Sachant que Neymar pousserait pour attirer son ancien partenaire vers Paris, son entourage estimerait que l'Argentin a de fortes chances de rallier le Parc des Princes cet été.

Assuré de ne pas jouer au FC Barcelone cette saison, Lionel Messi devrait rejoindre le PSG. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo a proposé un contrat de 25M€ annuels au clan Messi, soit ce que le joueur allait percevoir au FC Barcelone. Et il semblerait que cette offensive ait déjà porté ses fruits, puisque Lionel Messi serait promis à rejoindre le PSG pour une durée de deux saisons.

Le clan Neymar voit Messi rejoindre le PSG