Mercato - PSG : Le clan Messi dévoile les raisons de sa résurrection

Arrivé au PSG à l’été 2021, Lionel Messi aura connu une première saison difficile loin du FC Barcelone. Mais depuis septembre, l’international argentin est brillant et semble retrouver le niveau qu’il avait en Catalogne. Comme le déclare son entourage, cette résurrection s’explique pour plusieurs facteurs bien précis.

Après avoir passé toute sa carrière au FC Barcelone, Lionel Messi a dû quitter son club de toujours à l’été 2021. Un départ déchirant pour l’Argentin qui se voyait prolonger l’aventure en Catalogne. Dans ce dossier complexe, c’est le PSG qui a raflé la mise en attirant gratuitement Lionel Messi.

Mais pour sa première saison au PSG, Messi a été décevant. Après une Copa America épuisante et une préparation tronquée, le septuple Ballon d’Or a démarré son aventure parisienne timidement. Et avec l’exercice difficile qu’a connu le PSG, Lionel Messi n’a jamais réussi à retrouver son niveau du Barça.

Lionel Messi has 23 goal contributions in 16 matches for PSG this season 🤯 pic.twitter.com/0SgNiPjEaq