Foot - Mercato - PSG

Mercato : Barcelone, PSG... Un énorme indice lâché par le clan Lewandowski ?

Publié le 12 juillet 2022 à 17h00 par Pierrick Levallet mis à jour le 12 juillet 2022 à 17h01

En fin de contrat en juin 2023, Robert Lewandowski voudrait quitter le Bayern Munich cet été. Sa situation a alerté quelques clubs en Europe, dont le FC Barcelone et le PSG. Le Polonais semble d’ailleurs avoir fait son choix pour sa prochaine destination. Et sa famille se mettrait à laisser quelques indices notamment sur les réseaux sociaux.

Recruté en 2014, Robert Lewandowski a largement rentabilisé son transfert du côté du Bayern Munich. L’attaquant polonais s’est fait une renommée en Europe et a remporté plusieurs trophées dont la Ligue des champions. Mais pour la saison prochaine, la star de 33 ans voudrait avoir un nouveau défi et nourrirait donc des envies de départ alors que son contrat court encore jusqu’en juin 2023. Sa situation a interpellé quelques clubs comme le FC Barcelone et le PSG. Et le joueur semble avoir pris sa décision pour son avenir.

Mercato - PSG : Le prix est fixé pour le transfert de Lewandowski

La femme de Lewandowski suit le Barça sur les réseaux sociaux

Selon les informations de SPORT , Robert Lewandowski se rapprocherait de plus en plus du FC Barcelone. Tout porterait à croire que le dossier pourrait être bouclé prochainement, d’autant plus que sa famille commence à lâcher quelques indices concernant la prochaine destination du Polonais. En effet, sa femme, Anna Lewandowski, s’est mise à suivre le club catalan sur Instagram .

Lewandowski veut quitter le Bayern

Cela pourrait être un détail aux yeux de certains, mais pourrait bien indiquer que Robert Lewandowski a fait son choix pour son avenir. Alors qu’il va faire la pré-saison avec le Bayern Munich, l’attaquant de 33 ans n’entend pas rester en Bavière cet été. Mais il semble peu probable qu’il prenne la direction du PSG à l’heure actuelle.